METEO – Residuo maltempo in Italia con acquazzoni e temporali, tornano SOLE e clima ESTIVO dal WEEKEND

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri l’arrivo sul Mediterraneo centrale di una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota ha portato un forte peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Già dalle prime ore del mattino acquazzoni e temporali hanno interessato soprattutto il Nord-Est e le regioni adriatiche. Nel corso del pomeriggio il maltempo ha interessato ancora il Nord-Est ed anche tutte le regioni centro-meridionali, con piogge, acquazzoni, temporali ed anche locali nubifragi che hanno provocato danni e allagamenti. In serata il maltempo ha insistito ancora al Sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche, mentre le condizioni meteo sono iniziate a migliorare sulle regioni centrali tirreniche. Il maltempo non ha invece coinvolto il Nord-Ovest e la Sardegna. La goccia fredda ha inoltre spazzato via l’aria calda presente, portando finalmente un calo termico con temperature in media e localmente anche sotto media.

Attuale situazione sinottica che vede la goccia fredda situata tra lo Ionio e la Grecia con un minimo di pressione al suolo di circa 1005 hPa, mentre tra Penisola Iberica, Francia e Mediterraneo occidentale è in rimonta un robusto promontorio anticiclonico. Tale configurazione barica permetterà quindi alle piogge e ai temporali di continuare ad interessare le regioni adriatiche, il Sud e la Sicilia, mentre cieli soleggiati si fanno spazio al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Clima ancora fresco dopo il calo termico di ieri, anche se le massime torneranno leggermente a salire sulle regioni soleggiate.

Come abbiamo appena visto, un promontorio anticiclonico è rimonta tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Nel corso del weekend l’alta pressione si andrà ad espandere verso il Mediterraneo centrale, allontanando verso levante la goccia fredda. Condizioni meteo in miglioramento su tutta la Penisola Italiana, con cieli soleggiati da Nord a Sud già dalla giornata di domani, con al più qualche residuo acquazzone isolato tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Nella giornata di domenica ancora soleggiato su tutte le regioni, salvo dell’instabilità pomeridiana sulle Alpi con acquazzoni e temporali. Temperature in generale aumento, soprattutto nei valori massimi, ma senza caldo eccessivo. Infatti difficilmente si andranno a superare i 32°C-33°C.

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano anche per la prossima settimana un robusto promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo. Questo garantirà ancora stabilità sulla Penisola Italiana, ma con caldo che almeno per la prima parte della settimana dovrebbe mantenersi ancora contenuto, con l’Italia che si andrebbe a trovare sul bordo orientale del promontorio e quindi solo marginalmente coinvolta dall’avvezione calda. Solo nella seconda parte della settimana, con l’asse del promontorio che viene visto spostarsi verso il Mediterraneo centrale, le temperature potrebbero subire un’impennata. Ma trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

