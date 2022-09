METEO – Rimonta ANTICICLONICA per la prossima SETTIMANA. Ottobrata in ARRIVO?

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo italiano! Situazione sinottica che mostra una vasta area depressionaria posizionata tra paesi Baltici ed Europa centro-occidentale, che dispensa maltempo sul vecchio continente; questa porterà precipitazioni sparse in Italia dalla giornata odierna e per venerdì. Le temperature al momento intorno alle medie del periodo caleranno di qualche grado, fino a 2-4 gradi sotto media specie sui settori occidentali della Penisola; Da quest’oggi al via con una nuova fase perturbata che ci terrà compagnia fino all’inizio del weekend.

Peggioramento in arrivo tra oggi e domani, ecco dove

Previsioni meteo – Una saccatura depressionaria affonderà verso il Mediterraneo occidentale nella giornata di oggi, comportando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: per questo giovedì avremo piogge sparse al nord, sulle regioni Tirreniche fino alla Campania; attesi fenomeni più intensi specialmente su Toscana e Sardegna. Il tempo risulterà generalmente più asciutto al sud Italia. La persistenza della circolazione depressionaria porterà piogge e temporali anche venerdì, con ancora maltempo sui medesimi settori. Da segnalare il ritorno della neve dai 1700-1900 metri sull’arco Alpino.

Weekend con tempo in miglioramento

Meteo weekend – Il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo ancora al sud Italia, mentre sul resto della penisola il tempo andrà gradualmente a migliorare. I fenomeni insisteranno nel corso delle ore diurne su Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria; solo dalla sera avremo un generale miglioramento con le ultime piogge che sferzeranno sulla Puglia con fenomeni anche a carattere intenso.

Tendenza meteo: torna l’alta pressione per la prima settimana di ottobre?

I principali modelli matematici concordano per il ritorno dell’alta pressione sull’italia: dopo il weekend infatti, la saccatura depressionaria si andrà a spostare verso est, lasciando spazio all’espansione di un promontorio d’alta pressione esteso dall’oceano atlantico; questo potrebbe dominare per la prossima settimana garantendo tempo stabile e temperature più miti. Trattandosi di una tendenza seguite come sempre i nostri prossimi editoriali meteo.

