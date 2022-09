METEO – L’AUTUNNO scalpita, in arrivo MALTEMPO intenso con possibili NUBIFRAGI su alcune regioni d’ITALIA

Correnti occidentali in arrivo sull’Italia

Buongiorno e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ecco la depressione dal Mare del Nord raggiunge l’Europa centrale ed inizia ad espandersi sull’Europa occidentale. Un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali raggiunge cosi il Mediterraneo centrale portando molta nuvolosità verso l’Italia. Queste porteranno nella giornata odierna anche delle piogge, specie su Alpi occidentali, Sardegna e regioni tirreniche, mentre risulterà più asciutto il versante adriatico. Inoltre verrà interessato dalle precipitazioni anche il Nord-Est, con acquazzoni e temporali che colpiranno soprattutto il Friuli, con fenomeni localmente anche molto intensi.

Fort maltempo in arrivo in Italia

Nel corso dei prossimi giorni avremo l’allungamento di una saccatura depressionaria su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, fino a raggiungere anche Marocco e Algeria. Un flusso di correnti umide e instabili con provenienza da sud-ovest interesserà l’Italia portando un netto peggioramento meteo di stampo autunnale. Tra giovedì e venerdì piogge da sparse a diffuse interesseranno soprattutto il Nord, la Sardegna e le regioni tirreniche, mentre dovrebbe risultare più asciutto il medio e basso versante adriatico. Sulle regioni centrali tirreniche e al Nord-Est i fenomeni potranno risultare anche molto intensi, con acquazzoni e temporali sparsi e non si escludono fenomeni a carattere di nubifragio.

Tempo in miglioramento nel weekend con residui fenomeni

Nel corso della giornata di sabato, stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico matematici, la saccatura dovrebbe transitare sul Mediterraneo centrale per poi allontanarsi verso levante. Questo porterebbe ancora qualche acquazzone o temporale in Italia, specie sulle regioni centro-meridionali. Nel frattempo l’anticiclone delle Azzorre tenderà a rafforzarsi sul basso Atlantico e inizierà ad espandersi sull’Europa occidentale. Questo porterà nella giornata di domenica condizioni meteo più stabili, con tempo per lo più asciutto ed anche l’arrivo di ampie schiarite, anche se dei residui fenomeni isolati si potranno ancora avere sui settori tirrenici e la possibilità del transito di un piccolo cavetto d’onda potrebbe portare precipitazione sulle Alpi.

Tendenza meteo: inizio ottobre con poche piogge e temperature in linea con le medie

Prima settimana di ottobre che sembra vedrà un campo di alta pressione sui settori occidentali del continente e una vasta area depressionaria su quelli orientali. Italia che almeno inizialmente dovrebbe stare nel mezzo con correnti fresche settentrionali che manterrebbero le temperature in linea con le medie o localmente di qualche grado sotto. Sul fronte delle precipitazioni queste dovrebbero risultare scarse e per lo più confinate a settori adriatici e regioni meridionali. Sarà comunque da valutare con i prossimi aggiornamenti meteo eventuali passaggi di cavetti d’onda in quota.

