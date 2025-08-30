Meteo – Rischio forti temporali e grandinate, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile su molte regioni, i dettagli

Sabato di maltempo su parte d’Italia, ma non mancheranno le schiarite

La giornata di sabato vedrà il passaggio di una saccatura sull’Italia. Al mattino al nord attesi acquazzoni e temporali sulla Liguria di Levante, Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto; schiarite tra Piemonte e ponente ligure. Al centro piogge e temporali transiteranno tra Umbria, Marche, Toscana orientale, Abruzzo e localmente i settori interni del Lazio; schiarite sulle coste di Toscana e Lazio. Al sud maltempo tra bassa Campania, Basilicata, Puglia e nord Calabria con piogge e temporali anche di forte intensità. Asciutto sul resto del sud ed Isole Maggiori. Nel corso del pomeriggio atteso un generale graduale miglioramento con schiarite sui settori di Nordovest e coste tirrenico; piogge e temporali ancora possibili sui settori adriatici e di Nordest.

Attenzione ai fenomeni intensi

L’arrivo in quota di masse d’aria più fresche favorirà lo sviluppo di forti temporali in particolare su Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise ed occasionalmente sui settori interni del Lazio. Durante i fenomeni temporaleschi, su tali aree, non si escludono forti colpi di venti, vivaci fulminazioni e grandinate. Attenzione anche a possibili nubifragi con allagamenti e disagi alla circolazione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Basilicata, settori tirrenici di Calabria e Sicilia centro-orientale e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lombardia orientale, Veneto occidentale, settori costieri della Toscana, Umbria meridionale, Lazio settentrionale e nord-orientale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria tirrenica settentrionale e settori costieri centrali e meridionali della Puglia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile diminuzione sia nei valori minimi che massimi al Centro e al Sud, specie settori tirrenici. In sensibile diminuzione la massime sulla pianura dell’Emilia-Romagna.

Venti: forti dai quadranti occidentali su tutti i settori tirrenici, in attenuazione su quelli settentrionali e in locale rinforzo al Centro-Sud, dove tenderanno a disporsi da Nord. Forti meridionali sui settori ionici calabresi e sulla Puglia meridionale. Rinforzi sulle zone appenniniche.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, localmente lo Ionio meridionale ed il Tirreno.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 30 agosto 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.

