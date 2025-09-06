Meteo – Stabilità e bel tempo assoluti per il resto del Weekend, con clima tipico dell’estate settembrina

Generale stabilità e bel tempo in Italia

Il maltempo ha, dalla serata di ieri, definitivamente abbandonato lo stivale, in favore di un nuovo forcing dell’Anticiclone africano che ne determina un’ulteriore espansione sul bacino del Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo, di conseguenza, risentono di questa dinamica e risultano generalmente stabili e asciutte fin dagli esordi della giornata odierna sul nostro Paese, con cieli peraltro perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Clima relativamente caldo

Associato ad una situazione sinottica e meteorologica descritta nel precedente paragrafo, il clima appare relativamente caldo sulla nostra Penisola, e tipico dell’estate settembrina. Le temperature, infatti, hanno subìto mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi leggermente oltre la media di riferimento. Picchi locali fino a +33°C si registrano in particolare sulle pianure interne della Sardegna.

Prossime ore in compagnia della stabilità e del bel tempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo risulteranno generalmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, in virtù della stazionarietà del suddetto Anticiclone africano sulle nostre latitudini, mostrata anche dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. I cieli, pertanto, continueranno a rimanere anch’essi pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature gradevoli nella notte, ma comunque leggermente sopra la media di riferimento.

Anche domani stabilità e bel tempo in Italia

L’ulteriore espansione dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo verificatasi nel corso delle ultime ore ha aperto una fase di stabilità e bel tempo sulla nostra Penisola che si protrarrà sicuramente per tutta la durata del corrente Weekend. Di conseguenza, le condizioni meteo si confermeranno generalmente stabili e asciutte anche per la giornata di domani domenica 7 settembre, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che, nelle ore più calde, toccheranno comunque localmente i +34°C, specie sulle pianure interne della Sardegna.

