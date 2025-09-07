Meteo Italia – Tempo estivo con sole prevalente e temperature al di sopra delle medie

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta saccatura distesa sull’Atlantico europeo con minimo di 985 hPa posizionato a sud dell’Islanda, mentre un promontorio anticiclonico tende ad espandersi sull’Europa sud-occidentale con valori pressori al suolo sull’Italia attorno ai 1017 hPa. Blando cavo d’onda in transito sul centro Europa, determinerà qualche episodio d’instabilità su tali Nazioni, mentre un campo altopressorio tende a consolidarsi sulla Russia con valori barici al suolo fino a 1030 hPa.

Oggi sole prevalente su tutto il Paese

Alta pressione ben salda sull’Italia. Giornata di domenica che vedrà cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il Paese, salvo il passaggio d’innocue velature su Triveneto e Sardegna. Nel corso del pomeriggio attesa ancora stabilità diffusa con ampio soleggiamento al nordovest e settori tirrenici, mentre innocue velature transiteranno sui settori adriatici ed Isole Maggiori.

Alta pressione sino ad avvio di settimana

Fase stabile che si prolungherà sino ad avvio di settimana. L’alta pressione riuscirà infatti a garantire stabilità sull’Italia anche nel corso della giornata di lunedì 8 settembre, ma con primi segni di cedimento. L’avvicinamento di una saccatura da ovest, favorirà infatti il passaggio di nuvolosità medio-alta, specie al centro-nord e Sardegna con qualche acquazzone tra Valle d’Aosta ed Alpi piemontesi. Ancora molto sole e caldo estivo al sud e Sicilia.

Temperature massime dal sapore estivo su tutta l’Italia

Temperature che tenderanno ad aumentare nella giornata odierna con i valori massimi che raggiungeranno i +28/+30°C al centro-nord, salvo valori inferiori lungo le coste e Friuli. Al sud ed Isole attesi valori massimi sino a +35/+36°C in Sardegna, mentre valori più contenuti lungo le coste adriatiche dove difficilmente si supereranno i +27/+28°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.