METEO – Ritornano PIOGGE e possibili TEMPORALI, ma anche la NEVE: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Peggioramento in arrivo in serata sull’Italia

Da questo pomeriggio si osserva sull’Italia un netto peggioramento delle condizioni meteo dovuto all’arretramento della struttura anticiclonica che per un paio di giorni, oltre ad aver portato generale stabilità, ha anche causato qualche nebbia in Pianura Padana e nelle vallate. Piogge e temporali hanno interessato in particolare la Sardegna e localmente anche in maniera intensa. Rovesci, occasionalmente forti, riguardano tuttavia anche la Liguria e nelle prossime ore potrebbero estendersi ulteriormente su alcuni settori dello stivale (scopri quali).

Maltempo in arrivo per domani sui settori tirrenici

Nella giornata di domani lunedì 22 novembre le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate con piogge e possibili temporali che si estenderanno su buona parte dei settori tirrenici del Paese, eccezion fatta per la Calabria, e con possibili fenomeni localmente intensi, specie in serata tra basso Lazio e alta Campania. Piovaschi in sfondamento sul medio versante adriatico, mentre qualche rovescio potrà interessare anche le regioni nordoccidentali e la Lombardia. La neve torna a cadere sulle Alpi a partire dai 1.300/1.400 metri. Più asciutto e relativamente più stabile altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania settentrionale ed occidentale, Lazio meridionale, Molise occidentale e Liguria centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Liguria, Molise e Campania e su Lazio centrale e nord-occidentale, Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia-Romagna, Marche, Toscana occidentale, Abruzzo occidentale e meridionale, Puglia settentrionale e meridionale, Basilicata occidentale, Calabria settentrionale tirrenica e meridionale, Sardegna e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nelle ore notturne e mattutine, nebbie diffuse sulla Pianura Padana, in parziale dissolvimento durante il giorno, in nuova formazione serale su Piemonte, Lombardia meridionale ed Emilia. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti nord-orientali su settori costieri dell’Adriatico settentrionale, settori appenninici settentrionali e settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale, in rotazione da Nord sulla Liguria e da Sud-Ovest sulla Sicilia occidentale. Mari: localmente molto mossi l’Adriatico settentrionale, il Mar Ligure settore Ovest, il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale settore Ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.