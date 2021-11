METEO – ANTICICLONE già KO, in arrivo in ITALIA PIOGGE e TEMPORALI nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Anticiclone già in decadimento

Dopo solo un paio di giorni, l’Anticiclone che ha portato condizioni meteo generalmente stabili sulla nostra Penisola anche per gran parte di questo weekend, risulta già in decadimento e in netto arretramento dunque, a causa della progressione di una saccatura di origine nordatlantica i cui primi effetti appaiono già evidenti dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo già in atto sulla Sardegna

Come accennato in precedenza, notevoli sono già gli effetti portati dalla suddetta progressione di una saccatura di origine nordatlantica sul nostro Paese. In particolare, un peggioramento delle condizioni meteo sta interessando nel corso di questo pomeriggio la Sardegna, con piogge e temporali anche intensi in ingresso dai quadranti sudoccidentali. Tuttavia rovesci, anche in questo caso localmente intensi, si sono attivati anche sulla sponda orientale dell’isola (quella tirrenica).

Tempo in peggioramento nelle prossime ore, temperature non subiranno variazioni significative

La tendenza a peggiorare sarà praticamente confermata nelle prossime ore: le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo infatti scandiscono un ulteriore arretramento della struttura anticiclonica con le correnti perturbate che torneranno quindi predominanti nel Mediterraneo. Il peggioramento non sarà accompagnato, almeno in serata, da una variazioni significativa del quadro termico, tuttavia potrebbe causare un ulteriore estensione del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

