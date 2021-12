METEO – ROBUSTO ANTICICLONE SPAZZA-MALTEMPO in arrivo, durerà fino a ridosso di NATALE

Ennesima giornata di maltempo per l’Italia

Va presentandosi sulla nostra Penisola l’ennesima giornata di maltempo, dovuta all’azione di una perturbazione di matrice polare marittima che già da ieri si è azionata sul Mediterraneo centrale, riportando, tra le altre cose, anche la neve su alcune pianure del nord, dopo quella arrivata all’Immacolata e che ha causato anche qualche disagio. Tuttavia, questa volta, l’instabilità si è concentrata principalmente sulle regioni centro-meridionali.

Domani residua instabilità sull’Italia

Nella giornata di domani domenica 12 dicembre si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo che torneranno ad essere generalmente stabili entro la serata a causa dell’ulteriore allontanamento della perturbazione tutt’ora attiva sull’Italia. Residua instabilità in particolare interesserà fino al mattino o a metà pomeriggio il meridione con rovesci isolati e nevosi a quote di montagna. Residue nevicate anche in Abruzzo in nottata dai 700/800 metri.

Robusto campo di Alta pressione in arrivo

L’allontanamento della perturbazione precedentemente menzionato è dovuto anche alla progressione di un robusto campo di Alta pressione di origine azzorriana che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, abbraccerà l’Italia e buona parte del Mediterraneo a partire dalla giornata di lunedì 13 dicembre. Esso riporterà condizioni meteo decisamente più stabili sullo stivale, ma con clima che si manterrà invernale a causa di una circolazione secondaria e più fresca proveniente dai quadranti orientali. Ma fino a quanto durerà?

