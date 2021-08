METEO ROMA – Acquazzoni e TEMPORALI per instabilità pomeridiana di fine agosto. Le PREVISIONI

Condizioni meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica sul continente europeo mostra un vasto e robusto anticiclone sull’Atlantico settentrionale, posizionato tra le Isole Britanniche e l’Islanda e sul suo bordo orientale scorrono correnti fresche che vanno ad alimentare una vasta area depressionaria centrata sulla Scandinavia con valori minimi di pressione al suolo di circa 1000 hPa. Da qua si estende una saccatura estesa fino alla Penisola Italiana che porta avvezione di aria fresca con conseguente instabilità atmosferica. Giornata odierna che vede dunque piogge e temporali sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, ma anche zone interne di Lazio e Toscana. Temporali pomeridiani anche lungo l’arco alpino. Vediamo dunque le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Al mattino avremo tempo stabile su Roma e sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi e bassa probabilità di piogge. Qualche nube in più sul Lazio meridionale. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di rovesci e temporali anche intensi e qualche acquazzone isolato potrà arrivare fino alle zone sub-costiere. Fenomeni in esaurimento in serata con ampie schiarite in arrivo. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 19°C e 31°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani l’avvezione di aria fredda in quota interesserà soprattutto le regioni meridionali e cosi sul Lazio l’instabilità pomeridiana sarà meno accentuata. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento con isolati acquazzoni o temporali nelle zone interne, specie quelle al confine con l’Abruzzo. Tempo in miglioramento in serata con cessazione delle piogge e prevalenza di cieli sereni. Temperature stabili o in lieve diminuzione. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.

