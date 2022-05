METEO ROMA – ACQUAZZONI e TEMPORALI probabili nel Lazio fino ad inizio settimana

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend a tutti i lettori della capitale! Una lacuna barica si è andata insediando sul Mediterraneo centrale, posizionando una depressione pari a 1008 hPa a ridosso della Sicilia. In tal modo sistemi nuvolosi vengono pilotati anche verso le regioni centrali italiane, condizionando il tempo del weekend con rischio pioggia e temporali anche sul Lazio. Meteo in miglioramento su tutta l’Italia dalla seconda parte della prossima settimana, per l’arrivo dell’alta pressione.Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: weekend tra nubi, schiarite e rischio pioggia

Meteo Roma – Vortice depressionario sull’Italia determinerà condizioni meteo instabili anche sul Lazio. La giornata odierna sarà caratterizzata da una mattinata tra nubi e schiarite su tutta la regione, con occasionali acquazzoni sui settori interni. Attività convettiva in aumento durante le ore pomeridiane con acquazzoni sparsi su tutta la regione; rischio temporali sui settori centro-settentrionali, sino ai settori costieri. Rischio pioggia e temporali anche su Roma durante il pomeriggio. Fenomeni in riassorbimento dalla sera. Domenica con tempo sostanzialmente invariato: nubi e schiarite al mattino, seguite dal ritorno di piogge e temporali durante il pomeriggio anche su Roma. Temperature sulla capitale senza particolari variazioni e comprese tra un valore minimo di +14°C ed uno massimo di +21/+22°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana ancora incerto, poi arriva l’alta pressione

Lacuna barica in graduale indebolimento nel corso dei prossimi giorni, ma che sarà ancora in grado di innescare residui disturbi sul Lazio. La prima parte della settimana vedrà infatti ancora elevato il rischio piogge e temporali a ciclo diurni sui settori interni della regione, fino a lambire anche la capitale nel corso della giornata di lunedì. Tra martedì e mercoledì l’instabilità verrà relegata principalmente ai settori appenninici e pedemontani, poi l’arrivo dell’alta pressione determinerà una seconda parte della settimana soleggiata e primaverile su tutta la regione.

Temperature con lievi variazioni nei prossimi giorni

La dinamicità atmosferica avrà inevitabili ripercussioni anche sull’andamento delle temperature. La giornata odierna vedrà temperature sulla capitale comprese tra i +14°C della notte ed i +22°C del primo pomeriggio. Nel corso della prossima settimana si registrerà una nuova lieve ripresa dei valori massimi, attesi attorno ai +24/+25°C, mentre quelli notturni non subiranno significative variazioni oscillando attorno ai +13/+14°C.

Meteo Roma

Meteo instabile sul Lazio con possibili piogge e temporali nel weekend anche su Roma.