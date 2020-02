METEO ROMA – ALTA PRESSIONE in ITALIA e con essa tempo stabile e clima primaverile, ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia

Una fase meteo piuttosto mite interessa l’Italia in questi giorni con le temperature oltre la climatologia di riferimento anche di 10°c. Il tutto viene generato dall’ennesima rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale e con esso anche le correnti calde dal continente africano. Stabile anche sulla città di Roma sia oggi che nei prossimi giorni, come vedremo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, martedì 4 Febbraio

Attese locali piogge al Nord Est, variabilità ad ampi tratti asciutta sul resto del nord Italia, quota neve in calo dai 1200 metri della mattina ai 4-500 metri delle ore serali e notturne. Tempo inizialmente stabile al centro Italia, peggioramento sui settori adriatici nella seconda parte di giornata con temporali sparsi e quota neve in calo fino verso i 5-700 metri in nottata. Più asciutto sulle tirreniche. Al sud Italia inizio di giornata con bel tempo quasi ovunque salvo locali piogge sulla Campania, maltempo in arrivo in serata ed in nottata con temporali e piogge sparse su Puglia, Molise, Basilicata e Campania. Neve oltre i 1000 metri in calo fino a 5-600 metri nel corso della nottata. Temperature in sensibile calo nella seconda parte di giornata.

Temperature in picchiata anche di 15°c sul versante adriatico e al sud

Lo scenario meteo sul vecchio continente tuttavia sta per cambiare sensibilmente con le correnti fredde di matrice polare-marittima al posto di quelle calde dai quadranti meridionali. L’ Italia potrebbe essere interessata dalle correnti più fredde di matrice polare-marittima con qualche precipitazione anche nevosa a quote basse sulle regioni adriatiche centrali e al sud