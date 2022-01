METEO ROMA – Alta pressione rinnova BEL TEMPO su tutto il LAZIO, con TEMPERATURE INVERNALI

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Alta pressione ben salda sull’Europa centro-occidentale, mantiene condizioni meteo mediamente stabili anche sull’Italia. Correnti artiche in ingresso dai Balcani favoriscono temperature decisamente invernali, ma in un contesto asciutto. Situazione meteorologiche che non subirà significative variazioni nei prossimi giorni, con assenza di fenomeni e clima invernale su gran parte del Paese. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Domenica stabile su tutto il Lazio

Meteo Roma – Il weekend proseguirà sul Lazio con cieli sereni e deboli venti di tramontana. Campo barico alto e livellato attorno ai 1030 hPa rinnova condizioni meteo stabili su tutta la regione, con tanto sole anche sulla capitale. Temperature invernali, con valori compresi tra i +0/+1°C del primo mattino ed i +11/+12°C del pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Gennaio prosegue senza sussulti su tutto il Lazio

Il mese di gennaio rischia di terminare senza significative variazioni meteorologiche sul Lazio e gran parte d’Italia. Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano infatti un dominio anticiclonico anche nel corso della prossima settimana. Tempo stabile su Roma, quindi, anche nei prossimi giorni, salvo qualche momentaneo addensamento, ma in un contesto di tempo asciutto. Da valutare il possibile passaggio di un rapido fronte instabile tra venerdì e sabato, ma ancora da confermare.