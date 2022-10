Meteo Roma – Alta pressione no stop con temperature miti sulla Capitale, ecco le previsioni

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’intrusione di correnti umide dai quadranti sud-occidentali; queste stanno erodendo il bordo superiore dell’alta pressione portando qualche pioggia tra oggi e domani sulle regioni nord-occidentali. Su Roma le condizioni meteo rimarranno invariate con qualche passaggio nuvoloso nei prossimi giorni. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo per Roma di oggi 20 ottobre

Meteo oggi – Questa la situazione e le previsioni meteo per oggi 20 ottobre: al mattino abbiamo avuto tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati sulla Capitale e su tutto il Lazio con tepore pomeridiano che ha reso il clima gradevole. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile e asciutto ma con delle velature in transito e nubi basse in avvezione dal mare verso le coste e poi in estensione anche ad alcune zone interne. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili o in lieve aumento e comprese su Roma tra i +16°C ed i +28°C. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Al mattino velature in transito su tutti i settori; possibili banchi di nubi basse lungo i settori costieri centro-settentrionali. Al pomeriggio ancora cieli poco nuvolosi su Roma e sul Lazio, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne. Temperature minime e massime previste in lieve calo, su Roma comprese tra 15°C e 26°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali ed intensità debole.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo di Roma per il weekend

Ottobrata che proseguirà anche nei prossimi giorni e nel penultimo fine settimana del mese. Su Roma le temperature continueranno a risultare sopra le medie del periodo, con picchi fino a 26-27°C; minime elevate comprese tra 15 e 17°C; trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile sul Lazio con sole prevalente nei prossimi giorni anche su Roma per l’arrivo della seconda ottobrata del mese. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!