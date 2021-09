METEO ROMA – Alternanza di NUBI a SCHIARITE con occasionali ACQUAZZONI, poi deciso miglioramento; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! La stagione autunnale meteorologica è ufficialmente iniziata con l’avvio del mese di settembre. Sull’Italia è in atto un peggioramento del tempo, specie sulle regioni centro-meridionali, per infiltrazioni di masse d’aria più umide. Tempo incerto nel corso del weekend. A seguire possibile ritorno dell’anticiclone. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma.

Meteo Roma: weekend tra nubi, schiarite e locali acquazzoni

Meteo Roma – Il primo weekend del mese di settembre trascorrerà con una spiccata variabilità sul Lazio. Infiltrazioni umide in quota, determinano addensamenti sparsi in questo inizio di giornata su gran parte della regione con occasionali acquazzoni sui settori settentrionali. Nella seconda parte della giornata l’instabilità subirà un’accentuazione su tutto il Lazio, con temporali attesi sui settori interni ed occasionali locali piogge sulla capitale tra il pomeriggio e le prime ore della serata. Domenica che vedrà un deciso miglioramento del tempo, seppur permarrà un lieve rischio pioggia durante le ore pomeridiane sui settori centro-meridionali del Lazio, lambendo anche la capitale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Prossima settimana torna l’alta pressione

Meteo Roma – Il campo barico tornerà ad aumentare nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo centrale, favorendo un deciso miglioramento anche sul Lazio. Il tempo, infatti, si manterrà stabile su Roma nel corso della prossima settimana, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche disturbo potrà giusto rinnovarsi a ridosso dell’Appennino, ma saranno fenomeni di breve durata e circoscritti alle ore pomeridiane. Temperature gradevoli.

