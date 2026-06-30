Meteo Roma – Ancora sole e caldo intenso, ma per giovedì attesi temporali e soprattutto un calo delle temperature

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione ancora presente sul Mediterraneo porta condizioni meteo stabile, ma in cedimento nei prossimi giorni con l’arrivo anche di una goccia fredda porterà piogge e temporali su molti settori e soprattutto una calo delle temperature su valori finalmente intorno alle medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di martedì all’insegna del bel tempo sul Lazio, con una mattinata asciutta e soleggiata su tutta la regione e poche variazioni anche nel pomeriggio, con sole prevalente e qualche acquazzone nelle zone interne della regione. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Clima ancora molto caldo su Roma ma con calo nei valori minimi e temperature comprese tra i +22/+23°C di minima ed i +35/+36°C di massima.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sarà ancora stabile ma con una goccia fredda in avvicinamento. Al mattino sole prevalente su tutta la regione, mentre al pomeriggio qualche rovescio atteso in Appennino e settori interni ed ancora soleggiato altrove. Su Roma attesa dunque una giornata all’insegna del bel tempo. Tra la serata e la notte, con la goccia fredda che si avvicina, atteso un aumento della nuvolosità ma ancora con tempo asciutto o qualche piovasco isolato. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature con lieve rialzo nei valori minimi su Roma e comprese tra i +24/+26°C della notte ed i +35/+37°C del primo pomeriggio.

Temporali in arrivo giovedì con calo termico, migliora nuovamente a seguire

Nella giornata di giovedì la goccia fredda si muoverà sul Mediterraneo centrale portando piogge e temporali sparsi sul Lazio, localmente anche intensi. Sulla Capitale attesa dunque una giornata all’insegna del maltempo. Atteso inoltre un calo delle temperature, specie nei valori massimi che difficilmente supereranno i +30/+31°C. Già da venerdì atteso un deciso miglioramento e con temperature di nuovo in rialzo, specie dal weekend, ma con caldo meno estremo rispetto a quello appena vissuto nei giorni scorsi, con le massime che su Roma si aggireranno attorno ai +33/+35°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso sino ad inizio settimana, poi torna qualche temporale. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!