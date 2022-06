METEO ROMA – Anticiclone africano in rinforzo con CALDO INTENSO e stabilità sulla capitale, le previsioni

Condizioni meteo nel Lazio

Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della capitale! L’affondo sul vicino Atlantico di una saccatura dalle alte latitudini europee, piloterà verso il Mediterraneo centrale masse d’aria molto calde in risalita direttamente dall’entroterra sahariano. Un’intensa ondata di caldo è quindi in arrivo sull’Italia, con tempo stabile e temperature che si porteranno localmente sin verso i +40°C. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: Domenica con tanto sole e caldo in nuovo aumento

Anticiclone subtropicale in nuovo rinforzo sul Mediterraneo centro-meridionale determinerà un prosieguo di weekend con tempo stabile e caldo estivo su Roma. La giornata odierna, infatti, trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature in aumento e comprese tra un valore minimo di +21/+22°C ed uno massimo di +35/+36°C, ovvero valori al di sopra della norma fino a 5-6°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza.

Anticiclone subtropicale e caldo intenso per la prossima settimana

Il mese di giugno si chiuderà sul Lazio in compagnia dell’alta pressione e con caldo intenso. Secondo gli ultimi aggiornamenti del modelli matematici la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo asciutto e caldo estivo su Roma. Assenza di piogge quindi anche nei prossimi giorni, quando gli impulsi instabili transiteranno prevalentemente sul nord Italia. Caldo intenso atteso anche sul Lazio, specie tra lunedì e martedì quando nella Valle del Tevere si potranno toccare i +40°C. Siccità quindi in ulteriore aggravamento nei prossimi giorni sul Lazio, dove non sono attese precipitazioni ed il caldo diverrà ancora più intenso andando ad accentuare il processo di perdita idrica del suolo e dei corsi d’acqua.

Temperature in deciso aumento ed oltre le medie del periodo

Ondata di caldo in arrivo sul Lazio con le colonnine di mercurio attese in ulteriore ascesa. Nel corso della giornata odierna i valori massimi potranno già portarsi oltre i +35°C su Roma con punte di +36/+37°C sui settori interni della regione. Apice del caldo atteso per l’avvio della prossima settimana quando sulla capitale potranno toccarsi i +37/+38°C con punte di +39°C sui settori est della città, mentre nell’agro romano e Ciociaria si potranno toccare ed in alcuni casi superare i +40°C. Un brusco calo è atteso nella giornata di mercoledì, quando i valori massimi non andranno oltre i +32/+33°C comunque sempre oltre le medie del periodo, ma da venerdì si tornerà a salire oltre i +35°C. Valori notturni attesi ben oltre i +20°C, quindi proseguiranno le notti tropicali per la capitale.

