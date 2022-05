METEO ROMA – Anticiclone ONNIPRESENTE con caldo prematuro. Le PREVISIONI per il WEEKEND

Condizioni meteo in Italia

Salve amici del Centro Meteo Italiano! Anche questo giovedì vivremo in compagnia dell’alta pressione che ci accompagnerà con tanta stabilità atmosferica, fatta eccezione per qualche isolato temporale pomeridiano specie sull’arco Alpino e sui rilievi del sud Italia. Temperature sopra la media di qualche grado, con massime anche sopra i 30°C. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni per oggi giovedì 19 maggio: al avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con cieli pienamente soleggiati su tutto il Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli ovunque sereni. Temperature in lieve calo, comprese su Roma tra 16°C-17°C dei valori minimi e 29°C-30°C dei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma per domani

La giornata di domani sarà ancora condizionata da tempo stabile: al mattino avremo condizioni meteo pienamente stabili con cieli del tutto soleggiati su Roma. Al pomeriggio i cieli risulteranno poco nuvolosi sulla Capitale e sul resto della regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Le temperature risulteranno in lieve calo nelle minime ed in aumento nelle massime, comprese tra 17°C e 29°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.

Tendenza meteo per il weekend

Tendenza meteo – NAnticiclone che è visto persistere nei prossimi giorni, nonostante un lieve abbassamento della circolazione atmosferica che potrebbe portare qualche rovescio pomeridiano in più al nord Italia. Su Roma e sul Lazio è quindi previsto un weekend ancora stabile con cieli soleggiati e con solo locali fenomeni pomeridiani in Appennino. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente con possibili picchi nel weekend anche di 32°C-33°C. Per maggiori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

Meteo stabile sul Lazio sole prevalente e temperature estive anche su Roma.