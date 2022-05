METEO ITALIA – ESTATE piena con l’anticiclone africano in Europa, possibile cambio solo la prossima settimana

Condizioni meteo stabili salvo locali temporali pomeridiani, ecco dove

In queste prime ore del giorno troviamo condizioni meteo stabili in Italia con tanto sole al Centro-Sud e nuvolosità irregolare in transito al Nord. Locali piogge stanno anche interessando il Piemonte. Nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio con locali acquazzoni o temporali sull’arco alpino e nelle zone interne delle Isole Maggiori, ancora tanto sole altrove. Poche variazioni sotto il profilo meteo almeno fino al weekend.

Caldo intenso in Europa con punte di +40 gradi, possibili record

Una lunga lingua di aria calda africana si estende adesso dalla Penisola Iberica fino alle zone meridionali della Scandinavia passando per l’Europa centrale. Anomalie positive di temperatura fino a 8-10 gradi interessano Spagna, Francia e Germania con valori massimi che in diversi casi potrebbero superare i +35 gradi. Sulla Spagna previste punte anche di +40 gradi entro il weekend. Un’altra bolla calda interesserà l’Europa occidentale nel corso del weekend rinnovando condizioni meteo più che estive.

Vediamo quando il picco del caldo africano in Italia

Italia che al momento si trova sul bordo dell’anticiclone con temperature sopra media al Nord e leggermente sotto al Sud. Tra Sabato e Domenica comunque l’aria calda africana dovrebbe raggiungere anche il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili in Italia salvo locali temporali sulle Alpi e temperature da 4 a 8 gradi al di sopra delle medie. Massime fino a +32/34 gradi specie su pianure e coste interne. Caldo anche all’inizio della prossima settimana specie al Sud quando si potrebbero toccare i +35 gradi su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Tendenza meteo: lieve cedimento dell’alta pressione entro la fine di maggio

Guardando le ultime uscite dei principali modelli meteo quello che si prospetta all’orizzonte è una vera e propria partenza anticipata dell’estate. Un vasto e robusto anticiclone sembra infatti voler dominare sull’Europa tra alti e bassi almeno fino al termine di maggio, e probabilmente ci riuscirà. Per quanto riguarda l’Italia almeno fino all’inizio della prossima settimana gli unici disturbi potrebbero essere causati da correnti fresche in quota che porterebbero condizioni meteo localmente instabili. Possibile anche il transito di una piccola goccia fredda ma al momento impossibile scendere in ulteriori dettagli data la distanza temporale.

