METEO ROMA – Aria FREDDA in arrivo e qualche PIOGGIA su alcuni settori, poi arriva il BEL TEMPO. Le PRVISIONI

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Già da alcuni giorni sulla Penisola Italiana le temperature si sono portate al di sotto della media del periodo e vari impulsi instabili hanno portato anche giornate di maltempo specie al Centro-Sud. Nella giornata odierna avremo una nuova irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia, con il fronte freddo che oltre a portare un nuovo crollo termico causerà una nuova fase di maltempo specie al Sud e sulla regioni adriatiche, con piogge e temporali sparsi e locali nubifragi. Più stabile e soleggiato invece al Nord e regioni tirreniche centro-settentrionali. Vediamo dunque in maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma ed il Lazio.

Previsioni meteo di Roma odierne

Meteo Roma – Giornata odierna stabile e soleggiata su Roma e su parte del Lazio ma nelle zone interne e sul Basso Lazio il fronte freddo porterà maggiore instabilità. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità sui settori più meridionali al confine con la Campania. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento per avvezione di aria fredda in quota che porterà alla formazione di nubi nelle zone interne e sul Basso Lazio con associate delle precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale e neve in Appennino al di sopra dei 1500 metri. Qualche nube in transito su Roma in arrivo dalle zone interne ma senza fenomeni associati, soleggiato invece sull’Alto Lazio. Migliora in serata con schiarite in arrivo ovunque e cieli completamente sereni su tutta la regione. Le temperature su Roma saranno comprese tra i 10°C e i 22°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo domani – La giornata di domani si appresta ad essere stabile, fredda e soleggiata su Roma e su tutto il Lazio grazie alla pressione che tende ad aumentare e l’aria fredda che continua a fare il suo ingresso. Sia al mattino che al nelle ore pomeridiane i cieli saranno completamente sereni su tutta la regione. Anche in serata non si avranno variazioni, con tempo asciutto e cieli sgombri da nubi. Come appena anticipato il clima sarà freddo con l’ingresso di aria fredda che porta ad un deciso calo delle temperature, con le minime su Roma che scenderanno fino a valori di 6-7°C e le massime che torneranno sotto i 20°C nonostante l’ampio soleggiamento. Profilo termico quindi da autunno avanzato. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana.

