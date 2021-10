METEO ITALIA: fronte freddo in arrivo poi anticiclone in vista per la prossima settimana

Ancora freddo in vista poi non si esclude un’ottobrata

Condizioni meteo in temporaneo miglioramento in Italia nel corso delle prossime ore quando avremo nuvolosità e schiarite ma ben poche piogge, per lo più relegate alle regioni del Sud. I prossimi giorni vedranno però l’arrivo di un nuovo fronte freddo che oltre ad un calo delle temperature porterà anche un po’ di maltempo soprattutto su regioni Adriatiche e del Sud. Tendenza meteo per il weekend e per la prossima settimana che sembra invece orientata verso una rimonta dell’anticiclone: ottobrata in vista?

Fronte freddo in arrivo da domani con calo termico e maltempo

Principali modelli che confermano tra domani e Giovedì l’Italia attraversata da un fronte freddo collegato alla circolazione depressionaria presente sulla Scandinavia. L’aria fredda si riverserà sul Mediterraneo con temperature che scenderanno fino a 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Picco del freddo fuori stagione proprio tra Giovedì e Venerdì quando avremo anomalie negative anche di 8 gradi specie al Sud.

Piogge e temporali in vista localmente anche di forte intensità

Poche piogge nelle prossime ore specie al Sud ma in esaurimento grazie all’allontanamento della goccia fredda verso la Grecia. Tra domani e Giovedì l’ingresso del fronte freddo porterà un peggioramento delle condizioni meteo che interesserà soprattutto il medio versante Adriatico e le regioni del Sud, qui anche con temporali intensi specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Poche precipitazioni invece al Nord Italia e sulle regioni centrali tirreniche, possibili nevicate sulle Alpi di confine fin sotto i 1000 metri. Fiocchi anche in Appennino generalmente a quote medie.

CONTINUA A LEGGERE​