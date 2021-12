METEO ROMA – Arrivano PIOGGE e TEMPORALI in queste festività di NATALE. Le PREVISIONI nel dettaglio

Tempo in peggioramento in Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano e buona Vigilia di Natale. Nella giornata odierna avremo i primi segnali di peggioramento sulla Penisola Italiana, con l’alta pressione che si muove verso levante e da ovest si avvicina una saccatura depressionaria di origine atlantica, richiamando sul Mediterraneo correnti più umide e instabili dai quadranti sud-occidentali. Piogge dunque in arrivo su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con locali sconfinamenti in Emilia Romagna e dal giorno di Natale il maltempo si farà più intenso e più diffuso. Correnti umide che porteranno anche un rialzo termico. Vediamo di seguito in maggiore dettagli le previsioni meteo per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – La giornata odierna sarà perturbata ed a tratti instabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con piogge da isolate a sparse, specie nella seconda parte della mattinata. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente nuvolosi su Roma e su tutto il Lazio, con pioviggini sparse. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutta la regione, localmente anche intense e a carattere di rovescio specie nei settori interni del Lazio. Durante la notte non sono previste variazioni di rilievo. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra 9°C e 12°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma domani – Nella giornata di domani, giorno di Natale le condizioni meteo su Roma e sul Lazio si faranno più instabili. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse a tratti anche intense, con possibilità di locali acquazzoni specie sull’Alto Lazio. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento che si farà più compatta e i cieli risulteranno molto nuvolosi con piogge intense e diffuse su tutto il Lazio, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli nuvolosi e piogge sparse, con locali rovesci o temporali nei settori interni e sul Basso Lazio. In nottata lieve attenuazione dei fenomeni sull’Alto Lazio, ancora piogge sparse sul resto della regione. Temperature in aumento e molto contenute, comprese tra 12°C e 14°C. Vediamo di seguito la tendenza per il giorno di Santo Stefano e per l’inizio della prossima settimana.