METEO ITALIA – MALTEMPO in arrivo con piogge e temporali intensi, SUPER ANTICICLONE in vista di CAPODANNO

Maltempo in arrivo sul weekend di Natale, netto cambiamento per la prossima settimana

Vigilia di Natale che inizia con un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Molte nuvole transitano infatti sulla nostra Penisola con deboli piogge soprattutto su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Maltempo ai nastri di partenza dunque con piogge e temporali che nel corso del weekend di Natale risulteranno localmente anche di forte intensità. Per gli ultimi giorni dell’anno sembra invece confermato un netto cambio di circolazione con l’arrivo di un super anticiclone che porterà un netto miglioramento meteo.

Piogge e temporali diffusi tra Natale e Santo Stefano ma niente freddo e poca neve in montagna

Peggioramento meteo che tra domani e Domenica interesserà l’Italia e che sarà più di stampo autunnale che invernale. Cieli nuvolosi nel giorno di Natale specie sulle regioni centro settentrionali con fenomeni che interesseranno soprattutto Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Possibili temporali anche intensi specie tra Liguria e Toscana. Giorno di Santo Stefano con condizioni meteo instabili o perturbate su buona parte dell’Italia e piogge e temporali che interesseranno soprattutto i settori occidentali. Temperature in rialzo oltre le medie e poca neve in montagna solo a quote medio-alte.

Altra perturbazione atlantica in vista nella prima parte della settimana

Tra Lunedì e Martedì i principali modelli confermano il passaggio di un secondo impulso perturbato. Ancora una volta una perturbazione atlantica con un largo minimo depressionario che dovrebbe attraversare il Mediterraneo centrale portando un peggioramento delle condizioni meteo. Si tratterà probabilmente dell’ultima perturbazione del 2021 e anche questa sarà più di stampo autunnale che invernale per l’Italia. Alta pressione in rimonta a seguire con tempo stabile per Capodanno?

CONTINUA A LEGGERE​