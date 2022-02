METEO ROMA – Assaggio di PRIMAVERA con tanto SOLE e CLIMA MITE. Ecco le PREVISIONI fino al WEEKEND

Condizioni meteo in Italia

Salve e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano! Un promontorio anticiclonico si va ad espandere da ovest sul Mar Mediterraneo portando un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Giornata odierna che sarà infatti caratterizzata da sole prevalente da Nord a Sud, salvo isolati fenomeni sulle Alpi di confine. Anche le temperature tenderanno ad aumentare, dopo la breve irruzione fredda di inizio settimana che ha interessato il Centro-Sud. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e sole splendente su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con la completa assenza di nuvolosità. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata di rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature in diminuzione nei valori minimi e stabili o in lieve aumento in quelli massimi, comprese sulla Capitale tra 1°C e 13°C. Venti deboli di direzione variabile, di intensità moderata lungo la fascia costiera dai quadranti nord-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione, con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati e locali addensamenti sul Lazio centro-settentrionale ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutto il Lazio con cieli poco nuvolosi e nubi basse in arrivo sui settori costieri. Temperature in aumento e su Roma saranno comprese tra 3°C e 15°C. Venti deboli dai quadranti meridionali. Vediamo di seguito la tendenza per il resto della settimana.