METEO ROMA – Assaggio di PRIMAVERA tra oggi e domani, possibile peggioramento nel WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un robusto anticiclone in arrivo sul Mediterraneo con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Condizioni meteo dunque stabili in Italia, con cieli soleggiati su tutte le regioni e della nuvolosità bassa solo tra Liguria e Toscana. Dopo il clima fresco dei primi due giorni della settimana, nella giornata odierna tornano ad aumentare anche le temperature, con valori quasi primaverili nelle ore centrali della giornata che renderanno il clima gradevole. Vediamo di seguito le previsioni meteo in maggiore dettagli per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo oggi – La giornata odierna scorrerà all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente soleggiati su tutto il Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli completamente sereni. Temperature in aumento e su Roma saranno comprese tra i 5°C dei valori minimi, mentre le massime arriveranno a sfiorare i 17°C-18°C. I venti saranno assenti o molto deboli dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regioni con cieli completamente sereni. Nessuna variazione anche durante le ore pomeridiane, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli in prevalenza sereni, ma tra la tarda serata e le ore notturne sarà possibile l’arrivo di innocua nuvolosità bassa specie sull’Alto Lazio. Temperature per lo più stazionarie, comprese sulla Capitale ancora tra i circa 5°C di minima e i 17°C-18°C di massima. Clima che risulterà dunque molto gradevole ed anche la ventilazione non porterà disturbi risultando per lo più assente o molto debole di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana.