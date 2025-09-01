Meteo Roma – Avvio di settembre stabile e soleggiato, ma domani rapido peggioramento con piogge e temporali

Situazione meteo a scala nazionale
Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio mobile presente sul Mediterraneo ma in movimento verso est porta tempo stabile nella giornata odierna su buona parte dell’Italia, ma una perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest porta maltempo già oggi al Nord-Ovest e nella giornata di domani raggiungerà gran parte dell’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Giornata di lunedì 1 settembre al via con con una mattinata di sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio bel tempo lungo le coste e sulla capitale con tanto sole; stabile anche sul resto del Lazio, salvo qualche addensamento sui settori interni. Nuovo aumento della nuvolosità nottetempo con qualche fenomeno in arrivo sui settori settentrionali della regione. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di martedì 2 settembre che vedrà tempo instabile sul Lazio. Dopo le prime piogge che dovrebbero interessare i settori settentrionali già nella notte, durante la mattinata piogge e temporali dovrebbero interessare gran parte della regione, con fenomeni localmente anche intensi. Residua fenomeni possibili anche al pomeriggio, mentre dalla serata atteso un graduale miglioramento. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in diminuzione specie nei valori massimi su Roma e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.
Nuova fase stabile da metà settimana
Dopo il peggioramento di domani per il transito di una saccatura atlantica, da metà settimana l’alta pressione dovrebbe tornare ad espandersi sul Mediterraneo portando una fase più stabile su Roma e sul Lazio ed accompagnata anche da un nuovo aumento delle temperature. Atteso dunque un colpo di coda dell’estate, con massime su Roma che potranno tornare a raggiungere i +30°C, con clima caldo ma comunque senza eccessi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.