METEO ROMA: Bel tempo anche sulla Capitale d’Italia e temperature in aumento nel Weekend, i dettagli

Situazione Meteo in Italia

La giornata odierna trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le città d’Italia grazie ad una nuova rimonta dell’Anticiclone. Sole da nord a sud, ma attenzione alle gelate al primo mattino con le temperature negative in pianura Padana e lungo le vallate interne. Bel tempo anche a Roma sia per oggi che nei prossimi giorni, come vedremo più avanti, senza sostanziali variazioni con il sole prevalente e con le temperature in aumento.

Previsioni meteo oggi in Italia

Giornata all’insegna del sole su tutte le regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Cieli sereni ovunque anche nel pomeriggio e in serata, possibili gelate in pianura Padana e lungo le valli. Bel tempo e sole prevalente anche sulle regioni centrali salvo innocua nuvolosità in transito in Abruzzo durante le prime ore del mattino. Bel tempo su tutte le regioni durante il pomeriggio e la serata. Tempo stabile al sud ma con nubi in transito sul Molise, Puglia e Basilicata durante la mattinata, sole prevalente su tutte le altre regioni. Bel tempo su tutte le regioni nella seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo nei valori minimi in aumento quelli massimi.

Meteo: gelo al primo mattino

Nonostante l’ondata di freddo molla la presa e torna l’anticiclone, le temperature minime scendono abbondantemente sotto lo zero in questi minuti. Questo perché l’attenuazione della ventilazione unitamente ai cieli sereni favorirà il fenomeno dell’inversione termica e permetterà dunque alla temperature di scendere maggiormente. Diverso è invece il discorso per le massime, previste in aumento a causa della rimonta imminente di un nuovo promontorio anticiclonico.