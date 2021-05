METEO ROMA – BELTEMPO fino al WEEKEND, a seguire calo delle TEMPERATURE e instabilità, ecco quando

Ampi spazi di sereno su Roma, ma non su tutt’Italia, la situazione

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon giovedì! Questa mattina i cieli sopra la capitale sono risultati nuvolosi, per poi lasciar spazio al sole successivamente. Qualche infiltrazione umida si fa spazio sul nostro territorio, tuttavia la stabilità domina sul territorio italiano. Sulle regioni del nord Italia, sono presenti velature in transito; la Liguria è interessata da nubi basse che riducono la visibilità specialmente a ridosso dei settori costieri. Maggiore nuvolosità si trova al sud, specialmente sulle regioni bagnate dal mar Tirreno. Di seguito vediamo cosa accadrà su Roma nei prossimi giorni e quali saranno le previsioni meteo!

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Da metà giornata i cieli su Roma e sul Lazio risulteranno in prevalenza sereni con tempo asciutto e tanto sole. Tuttavia la giornata non risulterà così calda come i giorni scorsi. In serata sarà possibile qualche addensamento a ridosso dei settori costieri, che potrà raggiungere anche l’agro romano con qualche nube bassa. Le temperature risulteranno decisamente primaverili, comprese tra 12°C e 24°C. I venti soffieranno in maniera debole, con direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo Roma domani – Giornata di domani ancora all’insegna della stabilità, con temperature in lieve aumento: al mattino avremo ampi spazi di sereno su tutta la regione e assenza prevalente di nuvolosità. Al pomeriggio instabilità a ridosso dei rilievi del medio-basso lazio, mentre altrove i cieli risulteranno poco nuvolosi. Stessa situazione in serata, dove avremo velature e ancora assenza di precipitazioni anche su Roma. Temperature comprese tra 10°C e 28°C sulla Capitale. Venti deboli dai quadranti occidentali, che vireranno da nord nelle ore serali. Il weekend si prospetta a tratti instabile, a seguito di un transito di un fronte perturbato tra sabato e domenica.

