METEO ROMA – Brusco STOP all’AUTUNNO, arriva l’OTTOBRATA, ma quando finirà? Novità già in vista, ecco i dettagli

Bel tempo al centro-nord, nonostante qualche disturbo

La giornata odierna si è aperta all’insegna di cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi su tutte le regioni centro-settentrionali, ad eccezione dei settori centrali tirrenici, dove si è registrato qualche annuvolamento più consistente che tuttavia si è diradato con ampie schiarite nel corso del pomeriggio. Le temperature rimangono più o meno costanti sui valori di ieri, con fisiologiche oscillazioni, grazie ai primi effetti di spiragli anticiclonici azzorriani. Stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico le ritroviamo nella città di Roma, come vedremo.

Persiste il maltempo su alcuni settori meridionali

Dando invece uno sguardo più verso sud, su alcuni settori del meridione italiano in particolare quelli jonici, insiste ancora una fase di instabilità apportata dalla risalita dalle coste nordafricane di una goccia fredda, responsabile tra l’altro del maltempo sulla maggior parte di Italia nella giornata di lunedì 7 ottobre. Queste condizioni di instabilità caratterizzeranno il meridione fino alla serata odierna, prima di un miglioramento previsto nel corso della nottata in concomitanza dell’allontanamento della goccia fredda.

Previsioni meteo Roma oggi e domani

Per quanto riguarda la città di Roma oggi si sono avute condizioni meteo di generale stabilità, ad eccezione di qualche pioviggine breve nel corso della mattinata, in concomitanza del passaggio nuvoloso del quale abbiamo accennato nel corso del primo paragrafo, che però non ha apportato ad alcun accumulo di pioggia giornaliero, con i pluviometri che in città segnano tutti 0 millimetri. La giornata di domani venerdì 11 ottobre sarà leggermente migliore, con i cieli che appariranno prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi già a partire dalla mattinata e tali rimarranno per il resto della giornata. Nessuna variazione particolare invece dal punto di vista termico.