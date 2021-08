METEO ROMA – CALO TERMICO in arrivo per con possibili rovesci e TEMPORALI. Le PREVISIONI

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La vasta area depressionaria colma di aria più fredda che si trovava sulla Scandinavia ha raggiunto l’Europa centrale ed inizia ad interessare la Penisola Italiana. Nella giornata odierna sono infatti attese piogge anche intense sulle regini di Nord-Est e quelle adriatiche, con acquazzoni e temporali anche molto intensi su Emilia Romagna e Marche. Vediamo dunque le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Giornata odierna piuttosto stabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento nelle zone interne con possibili isolati acquazzoni o temporali, mentre rimane invariato sul resto del Lazio. In serata tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione e su Roma saranno comprese tra i 21°C e i 29°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani il fronte freddo associato alla vasta area depressionaria arriverà ad interessare anche le regioni centrali. Al mattino il tempo sarà ancora stabile e asciutto su Roma e su tutto il Lazio con cieli poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in generale aumento con associate piogge intense e temporali nelle zone interne mentre risulterà più asciutto sugli altri settori. Non si escludono comunque degli isolati acquazzoni o temporali in sconfinamento fin sulle zone costiere. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra i 19°C e i 28°C. Vediamo ora la tendenza meteo per la giornata di domenica e i primi giorni della prossima settimana.

