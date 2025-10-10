Meteo Roma – Continua l’ottobrata con bel tempo e clima mite almeno fino ad inizio prossima settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì da parte del Centro Meteo Italiano! Lacuna barica sul Mediterraneo permette infiltrazioni di aria fresca in quota portando qualche disturbo nuvoloso in Italia ma con tempo per lo più asciutto, salvo qualche acquazzone o temporale sulla Sardegna. Temperature che si assestano su valori in linea con le medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, venerdì 10 ottobre

Giornata all’insegna del bel tempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile con cieli poco nuvolosi per il transito di qualche velatura. Ampie schiarite al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di domani vedrà stabilità diffusa su Roma e sul Lazio. Atteso infatti tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che pomeriggio con cieli pienamente soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e la notte non si attendono variazioni con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Tendenza meteo sul Lazio

Condizioni meteo che su Roma e sul Lazio dovrebbero mantenersi stabili anche nel weekend e per gran parte della prossima settimana, quando però non sono escluse delle infiltrazioni di aria fresca da est. Continua dunque l’ottobrata con bel tempo e con clima mite almeno fino alla prima parte della prossima settimana, poi possibile calo termico ma da confermare.

Meteo su Roma stabile ma con clima fresco.