METEO ROMA – Estate avanti tutta con BEL TEMPO e CALDO anche nei prossimi giorni

Condizioni meteo nel Lazio

Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della capitale! Un promontorio di matrice subtropicale è in affermazione sull’Europa centro-meridionale, coinvolgendo anche l’Italia. Ci attende quindi una fase stabile, caldo in aumento su tutte le regioni ed assenza di precipitazioni con siccità in aggravamento. Un possibile break temporalesco potrebbe interessare dapprima il nord ed a seguire anche parte del centro nella seconda parte della prossima settimana. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: domenica estiva sulla capitale

Alta pressione in affermazione sul Lazio con arrivo di masse d’aria più secche e stabili in quota. La giornata odierna vedrà quindi condizioni meteo stabili fin dal mattino su tutta la regione quando avremo cieli sereni sia al mare che in montagna. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con cieli sereni o al più poco nuvolosi anche su Roma. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Roma! Temperature sulla capitale che non faranno registrare variazione nei valori minimi, attesi attorno ai +22°C, mentre un lieve calo è previsto in quelli massimi con valori attorno ai +31/+32°C.

Avvio di settimana ancora stabile e calda su Roma

Anticiclone ben saldo sul Mediterraneo centro-meridionale anche per la prossima settimana con tempo asciutto e caldo estivo su Roma. Assenza di piogge quindi anche nei prossimi giorni, quando gli impulsi instabili transiteranno prevalentemente sul nord Italia. Un aumento della nuvolosità potrebbe osservarsi dalla seconda parte della settimana, con qualche disturbo in particolare sui settori appenninici. Caldo in nuovo aumento da mercoledì con massime verso i +35/+36°C. Ventilazione a prevalente regime di brezza.

Fine giugno potrebbe ancora essere in compagnia del caldo e dell’alta pressione

Il mese di giugno potrebbe concludersi con l’alta pressione sul Lazio. Secondo gli ultimi aggiornamenti del modelli matematici anche l’ultima settimana sarà infatti caratterizzata da tempo asciutto e caldo estivo su Roma. Assenza di piogge quindi anche nei prossimi giorni, quando gli impulsi instabili transiteranno prevalentemente sul nord Italia. Qualche disturbo potrebbe giungere nel prossimo weekend sui settori interni, ma in un contesto estivo.

