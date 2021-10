METEO ROMA – Finale di OTTOBRE con molte NUBI e possibili PIOGGE sul LAZIO, le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Un centro di bassa pressione situato a sud della Sicilia sta apportando nuvolosità irregolare sulle regioni del centro e del meridione. Su Roma stamattina i cieli risultano molto nuvolosi e non sono da escludersi piovaschi di esigua intensità. Nelle prossime ore molta incertezza da parte dei modelli matematici, che ancora non hanno inquadrato con precisione la traiettoria del minimo depressionario. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio!

Meteo Roma, oggi

Meteo oggi – Giornata caratterizzata da nuvolosità compatta e pioviggini sparse specialmente nelle ore mattutine. Al pomeriggio sono attesi miglioramenti sulle zone costiere, mentre su Roma insisteranno le precipitazioni. In serata tempo più asciutto su pianure e coste, mentre sulle zone interne saranno ancora possibili isolate piogge. Le temperature risulteranno al di sotto delle medie stagionali su Roma comprese tra 15°C e 19°C. La ventilazione risulterà in prevalenza debole dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo – Giornata di domani mercoledì 27 ottobre caratterizzata da tempo più stabile: al mattino i cieli risulteranno poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora nuvolosità alta sulla provincia di Roma e su gran parte del basso Lazio; qualche apertura è attesa sul Viterbese. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore notturne. Le temperature risulteranno in aumento nei valori massimi ed in diminuzione nelle minime, comprese tra 14°C e 23°C. La ventilazione risulterà debole dai quadranti occidentali. Vediamo a seguire la tendenza per la settimana corrente.

