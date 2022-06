METEO ROMA – Fine settimana ROVENTE con TEMPERATURE fino a 38°C, possibile rinfrescata a seguire

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un promontorio di alta pressione di matrice africana esteso sul Mediterraneo che portando sulla Penisola Italiana tempo stabile e clima molto caldo con temperature di oltre 8 gradi sopra la media. Ma la presenza di goccia fredda con minimo al suolo di 1005 hPa ad ovest della Penisola Iberica instaura un flusso sud-occidentale umide con conseguente nuvolosità in transito in Italia ed anche delle piogge al Nord. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio su Roma e sul Lazio per oggi e domani ed infine la tendenza per i giorni a seguire.

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma oggi – La giornata odierna su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili ma con nuvolosità medio alta in transito. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sull’Alto Lazio. Nel corso delle ore pomeridiane maggiore nuvolosità in transito sul Lazio centro-settentrionale con cieli parzialmente nuvolosi o irregolarmente nuvolosi sui settori settentrionali della regione, ma senza fenomeni di rilievo. Ancora ampi spazi di sereno sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE! Temperature in aumento, comprese su Roma tra 21°C e 34°C.

Previsioni meteo Roma domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio e con ancora della nuvolosità medio-alta in transito. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni e qualche velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane qualche nube in più in transito sul Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese su Roma tra 24°C e 35°C/36°C.

Tendenza meteo per i giorni a seguire

Nel corso dei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di martedì, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili su Roma e sul Lazio grazie all’alta pressione africana. Nella giornata di domenica è anche previsto il picco di questa ondata di caldo, con le temperature massime che arriveranno a sfiorare i 37°C-38°C sulla città di Roma ed anche fino a 39°C nelle zone più interne, specie nella valle del Tevere. A metà della prossima settimana possibile perturbazione atlantica con piogge e deciso calo termico. Per maggiori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.