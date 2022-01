METEO ROMA – FIOCCHI anche sulla CAPITALE nella notte, ora arriva il SOLE fino al WEEKEND. Le PREVISIONI

Situazione meteo Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. Durante la notte appena trascorsa un nucleo freddo in quota proveniente da nord-est è transitato sul Centro Italia portando precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo e Lazio, con la neve che ha raggiunto anche le pianure. Fiocchi di neve che sono caduti anche sulla città di Roma, ma senza accumulo se non sulle superfici più fredde. Molte zone del Lazio si stanno svegliando con paesaggi imbiancati fin dai 200-300 metri di quota, ma data la rapidità del transito della goccia fredda, gli accumuli risultano esigui. Già in mattinata il vortice freddo scivolerà verso sud-ovest sul Tirreno portando maltempo sulle Isole Maggiori e l’alta pressione porterà ampie schiarite sulle regioni centrali. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma ed il Lazio.

Previsioni meteo Roma per oggi

Meteo – Condizioni meteo in via di miglioramento su Roma e sul Lazio. Come abbiamo appena detto nella notte il transito di una goccia fredda ha portato precipitazioni sparse su gran parte del Lazio, a carattere nevoso fin anche in pianura e qualche fenomeno residuo sarà possibile anche alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata avremo poi tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità che andrà a dissolversi. Nel pomeriggio sono infatti previste condizioni meteo stabili e asciutte su tutto il Lazio con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Le temperature risulteranno in calo e su Roma saranno comprese tra 1°C e 10°C. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo domani – Nella giornata di domani le condizioni meteo su Roma e sul Lazio saranno completamente stabili, grazie anche all’espansione verso sud-est dell’anticiclone centrato sulle Isole Britanniche. Al mattino avremo infatti tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni, con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sgombri da nubi. Le temperature risulteranno in calo nei valori minimi e stabili in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra -2°C e +10°C. Ventilazione debole o moderata ancora dai quadranti nord-orientali. Vediamo allora la tendenza meteo per il resto della settimana.