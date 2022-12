Meteo Roma – Flusso umido con possibili piogge domani, intenso peggioramento per il Ponte dell’Immacolata

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon martedì a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un nucleo freddo in quota sull’Europa centrale ed un fronte instabile ad esso associato che va ad interessare le regioni centrali italiane. Giornata odierna che vedrà le piogge interessare soprattutto Toscana, Umbria e Marche, mentre nella giornata di domani dei fenomeni si avranno anche su Lazio e Abruzzo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul Lazio settentrionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili, comprese su Roma tra +11°C e +18°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Al mattino avremo nuvolosità alternata a schiarite con tempo per lo più asciutto, anche se non si escludono isolati fenomeni sul Lazio centro-settentrionale, Capitale inclusa. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge da isolate a sparse su gran parte della regione, più asciutto in Ciociaria. In serata locali piogge tra Reatino e Ciociaria, fenomeni in esaurimento altrove. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stazionarie, comprese su Roma tra 10°C e 18°C.

Intenso peggioramento per il Ponte dell’Immacolata

La risalita di un vortice depressionario dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale porterà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia a partire dall’8 dicembre. Piogge e temporali dovrebbero arrivare sul Lazio dalle ore serali e che persisteranno anche nella giornata di venerdì. Peggioramento più intenso atteso nella giornata di sabato per l’arrivo del minimo sull’Italia, con piogge diffuse e temporali sparsi che sferzeranno la Capitale ed il Lazio e non sono esclusi fenomeni a carattere di nubifragio. Maltempo che sarà accompagnato anche da un rialzo termico grazie alle correnti miti da sud-ovest. Residui fenomeni nella giornata di domenica con temperature in decisa diminuzione a causa dell’ingresso di aria fredda sul Mediterraneo dalla porta del Rodano. Per maggiori informazioni seguite i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

