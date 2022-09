METEO ROMA – Oggi qualche disturbo nel Lazio, asciutto sulla capitale ma con FORTE VENTO

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Un fronte freddo sta transitando sull’Italia centro-settentrionale in questo avvio di weekend, lambendo anche il Lazio, ma già da domani si assisterà ad un deciso miglioramento del tempo, seppur con temperature in deciso calo ed un primo vero assaggio d’Autunno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: Sabato tra nubi, schiarite e forte vento sulla capitale

Meteo Roma – Condizioni meteo in momentaneo peggioramento sul Lazio. Al mattino avremo nubi alternate a schiarite su gran parte della regione, con occasionali acquazzoni sui settori interni. Nel corso del pomeriggio il passaggio del fronte freddo favorirà un rapido peggioramento con acquazzoni e temporali in discesa da nordovest verso sudest, interessando in particolare il viterbese, reatino, Agro Romano e Ciociaria. Asciutto lungo le coste e sulla città di Roma. Forti venti settentrionali in arrivo dal pomeriggio con raffiche fino a 60-80 km/h. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature comprese tra un valore minimo di +16°C ed uno massimo di +26/+27°C.

Domenica di bel tempo sulla capitale

Il fronte freddo scivolerà rapidamente verso sud-est, determinando un deciso miglioramento del tempo già nel corso della giornata di domenica sull’Italia. La giornata di domani si presenterà quindi stabile su tutto il Lazio con tanto sole sin dal mattino. Permarrà una residua ventilazione settentrionale, seppur in graduale attenuazione. Avvio della prossima settimana ancora stabile sul Lazio, seppur con qualche nube di passaggio ma senza fenomeni associati.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature in deciso calo, con valori massimi sotto le medie del periodo

Temperature attese in deciso calo sulla capitale nei prossimi giorni. Nella giornata odierna su Roma le temperature massime si porteranno attorno ai +26/+27°C, mentre i valori minimi, attesi attorno ai +16°C, verranno raggiunti nel corso della serata con l’ingresso dell’aria fredda. Ulteriore calo termico atteso nei prossimi giorni, specie nei valori massimi, con valori su Roma di +24/+25°C, mentre i valori notturni si porteranno attorno ai +14/+15°C. Aria autunnale quindi in arrivo sulla capitale con temperature inferiori alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo stabile nel Lazio con tanto sole e tempo asciutto su Roma nei prossimi giorni, ma con deciso calo delle temperature. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!