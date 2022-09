METEO ITALIA – Prossima settimana con clima più FREDDO. L’AUTUNNO inizia la sua marcia

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La rottura autunnale è nel vivo: un vasto fronte freddo sta attraversando la nostra penisola, apportando acquazzoni e temporali dapprima dalle regioni adriatiche del settentrione. Nelle prossime ore coinvolte anche le regioni del centro, sul lato adriatico. Dopo gli eventi alluvionali di ieri sera, questa veloce fase di maltempo sarà seguita da un brusco calo termico. Entriamo nel dettaglio!

Autunno ai nastri di partenza, ecco cosa aspettarci

Meteo weekend – L’approfondimento della depressione sul continente europeo richiamerà aria di stampo polare sull’Italia che porterà un nuovo peggioramento tra la giornata odierna e domani. Nel weekend l’aria più fresca raggiungerà il bacino Mediterraneo, portando un netto calo delle temperature su valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie. Maltempo che interesserà soprattutto Triveneto, Emilia Romagna e settori Adriatici con il ritorno della neve in montagna anche a quote medie come vedremo nel prossimo paragrafo.

Torna la neve in montagna, vediamo i dettagli

Focus neve – Nella giornata odierna tornerà la neve sulle Alpi ma anche sull’Appennino centro-settentrionale: al mattino di domani 17 settembre, la dama bianca si poserà dai 1700-1800 metri sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Nevicate fin verso i 1500 metri tra Veneto e Friuli, esposte ad un maggiore apporto d’aria fredda. La neve sarà abbondante dai 1900-2000 metri su Emilia Romagna, ma anche sui rilievi di Marche e Umbria settentrionale. Qualche fiocco potrà spingersi fino ai 1400 metri nelle ore serali sui rilievi di confine dell’Alto Adige. Vediamo nell’ultimo paragrafo la tendenza per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo per la prossima settimana, ecco cosa aspettarci

Secondo i principali modelli matematici la prossima settimana sarà caratterizzata dalla presenza di una profonda e vasta depressione ad est dei paesi Baltici; questa determinerà una settimana per lo più fresca sul nostro territorio con temperature che torneranno ad allinearsi sulle medie del periodo. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.