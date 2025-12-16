Meteo Roma – giornata grigia e instabile, piogge sparse oggi

Situazione meteo a scala nazionale

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! La circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo sta vivendo una fase di cambiamento. Il promontorio anticiclonico che nei giorni scorsi ha garantito condizioni di maggiore stabilità va progressivamente indebolendosi e si ritira verso est, lasciando spazio a correnti più umide di origine atlantica. Una vasta saccatura depressionaria, con asse disteso sull’Europa occidentale, influenza anche l’Italia favorendo un generale aumento della nuvolosità e un peggioramento del tempo su diverse regioni.

Le prime precipitazioni hanno già interessato il Nord-Ovest e le isole maggiori, mentre nel corso della giornata odierna le piogge tendono a estendersi anche alle regioni centrali tirreniche. Il contesto resta dinamico, con clima mite ma umido e condizioni spesso grigie. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna su Roma si presenta all’insegna di cieli molto nuvolosi o coperti sin dal mattino. Nel corso delle ore si potranno verificare deboli piogge intermittenti o pioviggini, alternate a brevi pause asciutte, senza fenomeni particolarmente intensi. Il tempo risulterà spesso uggioso, con elevati tassi di umidità e scarsa escursione termica.

Le temperature si mantengono su valori miti per il periodo, con minime notturne comprese tra i +8 e i +9°C e massime pomeridiane che difficilmente supereranno i +12/+13°C. Venti generalmente deboli, a tratti moderati dai quadranti meridionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma mercoledì 17 dicembre

Nel corso della giornata di mercoledì il tempo rimane instabile su tutto il Lazio. Al mattino cieli coperti con possibilità di piogge sparse, più probabili sui settori centro-settentrionali della regione e lungo la fascia costiera. Anche su Roma non si escludono precipitazioni deboli a carattere intermittente.

Nel pomeriggio la situazione non subirà variazioni di rilievo: nubi compatte continueranno a interessare la regione con piogge sparse, localmente più insistenti sulle aree tirreniche. In serata e durante la notte successiva persiste una moderata instabilità, con ulteriori piovaschi, ma senza fenomeni temporaleschi di particolare intensità.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, con estremi termici su Roma compresi tra +8/+9°C e +12/+13°C.

Tempo in graduale miglioramento da metà settimana

A partire dalla giornata di mercoledì la circolazione depressionaria tenderà gradualmente a spostarsi verso il Nord Africa, favorendo un lento aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale. Questo permetterà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo anche sul Lazio, sebbene nelle prime ore della giornata possano ancora persistere nubi irregolari e locali piovaschi residui.

Nel corso della seconda parte della settimana il tempo si presenterà generalmente più asciutto, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, clima mite e precipitazioni meno probabili. Tuttavia, la presenza di una circolazione ancora dinamica sull’Europa occidentale suggerisce di monitorare l’evoluzione in vista del weekend, quando non si escludono nuovi disturbi.

