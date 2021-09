METEO ROMA – Giornate quasi ESTIVE ma con TEMPORALI pomeridiani nelle zone interne. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori di Roma e del Lazio del Centro Meteo Italiano! Il promontorio anticiclonico di origine africana che in questi giorni ha garantito bel tempo su gran parte del Paese inizia ad essere eroso, da una parte dalla goccia fredda situata a ridosso della Grecia e dall’altra dall’approfondimento di una saccatura atlantica a ridosso delle Isole Britanniche. Tale indebolimento del promontorio porterà ad un aumento dell’attività convettiva al Centro-Sud. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la città di Roma.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Al mattino avremo condizioni meteo stabili e asciutte su Roma e sul Lazio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul Basso Lazio. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle zone interne della regione con associati rovesci e temporali, localmente anche molto intensi. Sulla città di Roma e lungo la fascia costiera e sub-costiera le condizioni meteo si manterranno più stabili con cieli sereni o poco nuvolosi, anche se non si escludono dei possibili isolati acquazzoni anche sulla Capitale. Fenomeni in esaurimento in serata con ampie schiarite in arrivo su tutta la regione. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 17°C e i 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma per la giornata di domani

Meteo domani – La giornata di domani si appresta ad essere molto simile alla giornata odierna sotto il punto di vista meteo. Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli soleggiati su tutta la regione. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne del Lazio con acquazzoni e temporali, più stabile sul resto della regione. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in diminuzione nei valori minimi e stazionarie in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra i 15°C e i 30°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana.

