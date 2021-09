METEO – WEEKEND dal DOPPIO VOLTO, tra il SOLE e il rischio di NUBIFRAGI, i dettagli

Pomeriggio di maltempo al sud, meglio al centro-nord

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono nuovamente peggiorate nel corso del pomeriggio sulle regioni meridionali del Paese, con piogge e temporali localmente anche intensi che hanno interessato principalmente le aree interne di Sicilia e Basilicata a causa di una persistenza circolazione depressionaria insistente tra la Penisola balcanica e il Mar Jonio. Tempo decisamente migliore invece al centro-nord con sole prevalente e clima tipico di fine estate. Il tempo sta comunque migliorando in serata anche al sud.

Prossimi giorni perturbati, con maltempo via via più diffuso

Le correnti più fresche e instabili di natura atlantica avranno terreno via via più esteso dove portare i loro effetti nel corso della settimana. Nei prossimi giorni infatti diverranno sempre più evidenti segnali di cedimento dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana che fino a quest’oggi ha interessato principalmente le regioni centro-settentrionali. Il maltempo assumerà infatti via via carattere più diffuso interessando tutti i settori della Penisola (scopri quali aree sono più a rischio piogge e temporali).

Nel weekend nuovo impulso perturbato con rischio nubifragi al sud

Dopo una settimana tendenzialmente perturbata, il weekend come sarà? Stando alle attuali proiezioni dei principali centri di calcolo un nuovo impulso di maltempo di natura atlantica porterà condizioni di rinnovata instabilità che interesseranno però principalmente le regioni meridionali, dove risulta attualmente concreto il rischio di nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il centro-nord potrebbe infatti rimanere all’asciutto con relativa stabilità seppur non sempre con cieli limpidi.

