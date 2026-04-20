Meteo Roma – Instabilità in aumento con passaggi nuvolosi e possibili piogge per mercoledì, con lieve calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’alta pressione alle alte latitudini, favorendo un flusso di aria fredda da est fin sull’Europa centrale e correnti umide e instabili da nord-ovest verso il Mediterraneo. Nei prossimi giorni fronte freddo che interesserà anche l’Italia. Instabilità dunque in aumento sulla Penisola Italiana ed anche un calo termico specie nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Tempo a tratti instabile oggi sul Lazio. Al mattino attesa nuvolosità alternata a schiarite con possibili locali piovaschi. Al pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo nelle aree interne, specie in Appennino, asciutto sul resto della regione con qualche nube di passaggio. Nuvolosità in aumento dalla serata ma senza fenomeni di rilievo associati. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra i +14/+15°C, in calo le massime e comprese tra i +22/+23°C di massima.

Meteo Roma domani

Giornata di martedì 21 aprile caratterizzata da instabilità pomeridiana sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione tra sole e locali addensamenti bassi o foschie. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone più interne, cieli soleggiato su Roma e sul resto del Lazio. In serata fenomeni in esaurimento. Nuvolosità in aumento nella notte con possibili piovaschi tra Reatino e Viterbese. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +14/+16°C, in calo le massime e comprese tra i +21/+22°C di massima.

Tendenza meteo per il Lazio

Nella giornata di mercoledì, con il fronte freddo in discesa tra Balcani e Mediterraneo centrale, le condizioni meteo risulteranno instabili anche sul Lazio, con possibilità anche di piogge ed acquazzoni, anche su Roma, specie nel pomeriggio. Le temperature vedranno un lieve calo. Tempo più stabile da giovedì grazie ad un campo di alta pressione che da ovest risulterà più invadente, portando giornate soleggiati ma con minime in lieve calo, che su Roma si aggireranno intorno ai +10°C, in rialzo comunque nel weekend.

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