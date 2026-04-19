Meteo domani 20 aprile: si apre una fase più instabile nel weekend, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea Anticiclone tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sulle Isole Britanniche, portando condizioni meteo stabili in Italia. Una saccatura è invece in movimento sul Mare del Nord verso l’Europa centro-meridionale, causando dei disturbi al settentrione. Profonda circolazione depressionaria che si muove a sud della Groenlandia con valori minimi al suolo intorno a 980 hPa e che si allunga verso le Azzorre. Campo di alta pressione anche sulla Scandinavia con massimi al suolo fino a 1030 hPa e aria più fredda che scende sull’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 20 aprile

Al Nord: Al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli precipitazioni sul Triveneto. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ancora qualche pioggia tra Veneto e Friuli e instabilità sull’Appennino settentrionale. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi.

. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 aprile

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio locale instabilità sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata cieli irregolarmente coperti con ancora piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di di. Mari poco mossi o mossi.

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