Meteo Roma – Instabilità tra oggi e domani sul Lazio con rischio temporali anche in pianura

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico sul Mediterraneo mediamente livellato attorno ai 1015 hPa riesce solo in parte a garantire stabilità sull’Italia. Infiltrazioni fresche in quota, sono infatti responsabili di episodi d’instabilità a ciclo diurno in momentanea accentuazione tra oggi e l’avvio della prossima settimana per l’arrivo sulla Sardegna di una piccola goccia fredda. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica al via con stabilità sul Lazio, ma con qualche innocuo addensamenti di passaggio. Nel corso del pomeriggio attese condizioni meteo instabili con acquazzoni e temporali sui settori interni in parziale estensione sino a ridosso di Roma; asciutto lungo le coste, ma con qualche locale acquazzone in arrivo nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +12/+14°C della notte ed i +21/+23°C del pomeriggio.

Meteo Roma lunedì 28 aprile

Goccia fredda in azione sulla Sardegna determinerà un avvio di settimana instabile sul Lazio. Nel corso del mattino attesi addensamenti sparsi con qualche goccia di pioggia sulle coste centro-settentrionali, asciutto su Roma. Attesi acquazzoni e temporali anche di forte intensità nel corso del pomeriggio con possibile coinvolgimento anche della capitale. Miglioramento serale. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +12/+13°C della notte ed i +21/+23°C del pomeriggio.

Prossima settimana al via instabile, poi tendenza al miglioramento

Dopo un avvio instabile, la settimana poi tenderà ad una maggiore stabilità sul Lazio con tempo asciutto su Roma fino al ponte del 1 maggio. Un’area d’alta pressione è infatti attesa sul Mediterraneo centrale, garantendo bel tempo lungo le coste e settori di pianura, mentre qualche disturbo a ciclo diurno potrà ancora interessare i settori appenninici.

Meteo su Roma instabile con rischio acquazzoni e temporali pomeridiani tra domenica e lunedì, poi atteso l'arrivo del bel tempo.