Meteo Roma – Irama in concerto, scaletta brani oggi, giovedì 11 luglio – Orario, come arrivare e info biglietti

Previsioni meteo Roma.

Il passaggio di una saccatura di bassa pressione in seguito al dominio incontrastato da parte dell’Anticiclone Africano lascia diversi danni al suolo lungo le regioni adriatiche italiane mentre sul versante tirrenico la situazione è rimasta più tranquilla e a differenza dai giorni scorsi avvertiamo solo un calo delle temperature. Sulla città di Roma invece dei soliti 30 gradi al mattino troviamo valori intorno i 25 gradi. Sarà pertanto una giornata gradevole sulla capitale senza sorprese nelle prossime ore e soprattutto con le temperature contenute nella media del periodo.

Clima fresco a Roma

Le condizioni meteo sulla nostra penisola risultano stabili eccetto sulle regioni più settentrionali dove troviamo qualche nube di troppo e qualche temporale di calore al pomeriggio. La giornata odierna risulterà tuttavia piuttosto gradevole con le correnti settentrionali più fresche anche a Roma dove il sole sarà sempre presente salvo qualche innocua nube in transito al pomeriggio e le temperature raggiungeranno valori di poco al di sopra dei 30 gradi.

Concerto Irama Roma oggi, giovedì 11 luglio 2019

Dopo il grande successo ottenuto ad Amici di Maria De Filippi, Irama ha iniziato un tour estivo che sta riscuotendo enorme successo. Nella serata di oggi, giovedì 11 luglio 2019, il tour di Irama farà tappa a Roma con inizio alle ore 21 all’Auditorium Parco della Musica in via De Coubertin. Su questa pagina potrete leggere tutte le info su come acquistare i preziosi tagliandi e su come arrivare alla location dove si svolgerà l’atteso live.

Come acquistare biglietti

I biglietti per il concerto di Irama a Roma sono ancora acquistabili presso il circuito di vendite Ticketone. Tutti i biglietti del ‘Giovanipersempre Tour 2019’ del cantante vincitore di Amici potranno essere acquistati online. Sono ancora disponibili pochi tagliandi. Il prezzo per il parterre in piedi è di 23 euro, mentre per le tribune il costo del tagliando è di 40,25 euro.