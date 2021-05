METEO ROMA – La STABILITA’ trionfa sulla CAPITALE, ma MAGGIO potrebbe concludersi in altro modo, ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e su Roma

Buon martedì cari lettori di Roma del Centro Meteo Italiano! La primavera strizza un occhio alle regioni del centro-sud ancora esenti dal maltempo e dalle piogge che nel corso della giornata di ieri sono risultate decisamente abbondanti sulle regioni del settentrione. Anche stamattina si osservano nubi più compatte sulle regioni del nord-est e sui settori pedemontani di Lombardia, Trentino e sull’Appennino-Tosco Emiliano. Sulle coste Tirreniche meridionali, si evidenzia la presenza di nubi basse da avvezione, data ancora la bassa temperatura superficiale del mare. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo Roma – Giornata di domani mercoledì 26 maggio ancora caratterizzata da tanto sole e qualche velatura in transito al mattino sui settori interni e meridionali del Lazio. Al pomeriggio i cieli splenderanno pienamente sulla provincia di Roma e sui settori costieri. In serata non sono previste variazioni di rilievo; nelle ore notturne attese ancora velature su tutto il territorio. Temperature previste in calo nei valori minimi (su Roma attese fino a 10°C grazie all’inversione termica), mentre le massime potranno raggiungere 25°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma dopodomani

Meteo Roma – Anche dopodomani, giovedì 27 maggio avremo tanto solo e qualche velatura in transito, specie alle ore mattutine. Nel pomeriggio avremo molte aperture e tempo del tutto mite; in serata possibili nubi basse lungo i settori costieri centro-settentrionali. Queste potranno raggiungere Roma nella notte, riducendo la visibilità complessiva. Temperature comprese tra 12°C e 26°C. La ventilazione risulterà ancora una volta debole dai quadranti occidentali. Di seguito la tendenza per la seconda parte della settimana ed il weekend!

