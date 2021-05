METEO ITALIA: tempo più stabile e clima fresco nei prossimi giorni, vediamo fino al weekend

Mattinata odierna che vedrà nuvolosità sparsa sulla nostra Penisola ma con condizioni meteo per lo più asciutte. Addensamenti più compatti al Nord-Est con deboli piogge non escluse sul Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini orientali e sull’Appennino centro-settentrionale. Piogge e acquazzoni che entro le prime ore della sera potranno anche interessare brevemente le pianure di Friuli, Veneto, Emilia Romagna ma anche Marche e Abruzzo. Giornata di Mercoledì con condizioni meteo per lo più asciutte e locali piogge solo sulle Alpi occidentali.

Weekend e ponte del 2 giugno con con temporali e correnti fresche

La seconda parte della settimana vedrà un miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo occidentale. All’inizio dell’ultimo weekend di maggio lo stesso potrebbe però puntare verso nord fin sulla Scandinavia. Correnti fresche in quota dai quadranti nord-orientali potrebbero interessare la nostra Penisola accentuando l’instabilità portando temporali sparsi tra Sabato e Domenica. Non molto diversi i giorni seguenti con il ponte del 2 giugno che potrebbe vedere una goccia fredda tra Europa orientale e Balcani. Difficile valutarne al momento le ripercussioni sulle condizioni meteo in Italia ma con molta probabilità avremo instabilità e clima fresco.