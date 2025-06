Meteo Roma – Lazio sotto l’anticiclone africano: sole e caldo in intensificazione nei prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’anticiclone nord-africano continua a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, portando condizioni di stabilità su gran parte d’Italia. La pressione al suolo si mantiene intorno ai 1015-1018 hPa, garantendo tempo stabile e ampiamente soleggiato da Nord a Sud. Temperature in progressivo aumento nei prossimi giorni, con valori che si porteranno anche 6-8 gradi sopra media al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 10 giugno

Meteo – La giornata odierna si apre su Roma all’insegna del sole pieno, con cieli sereni fin dal mattino. Anche nelle ore pomeridiane e serali il tempo si manterrà stabile e asciutto, con solo il transito di innocue velature. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali. Temperature stazionarie su valori pienamente estivi, comprese tra i +19/+20°C della notte e i +31/+32°C del pomeriggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani, mercoledì 11 giugno

Meteo domani – Condizioni meteo ancora stabili e soleggiate su Roma anche nella giornata di mercoledì. Al mattino cieli limpidi, mentre nel pomeriggio potrà transitare qualche nube alta senza conseguenze. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori minimi intorno ai +20°C e massime che toccheranno i +33°C. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti meridionali.

Settimana estiva su Roma e sul Lazio

Nella seconda parte della settimana l’anticiclone nord-africano raggiungerà il suo apice sul Mediterraneo centrale, portando una vera e propria ondata di caldo estivo. Giovedì 12 giugno sarà una giornata molto calda e soleggiata su Roma, con massime che potranno raggiungere i +35°C. Anche venerdì e nel weekend le condizioni resteranno stabili e pienamente estive. Valori termici fino a +36°C e minime tropicali attorno ai +21/+22°C. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Estate che entra nel vivo su Roma grazie alla presenza dell’anticiclone africano: giornate soleggiate, caldo in aumento e nessuna pioggia in vista. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!