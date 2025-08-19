Meteo Roma – Maltempo anche intenso in arrivo entro giovedì con diminuzione delle temperature a seguire

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Penisola Italiana ancora protetta da un promontorio anticiclonico, ma alta pressione in cedimento su Europa e Mediterraneo con peggioramento meteo nei prossimi giorni, prima al Nord e poi anche sulle regioni centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 19 agosto

Giornata di martedì 19 agosto che vedrà poche variazioni sotto il profilo meteo sul Lazio. Al mattino avremo infatti tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio torna protagonista l’instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni e che potrebbero interessare anche la Capitale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +30/+32°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di mercoledì 20 agosto ancora stabile sul Lazio ma con peggioramento alle porte. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti nuvolosità alternata a schiarite su tutta la regione ma senza fenomeni associati. In serata nuvolosità in aumento ma con tempo ancora asciutto. Peggiora nella notte con arrivo di piogge e temporali. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +30/+32°C del pomeriggio.

Peggioramento meteo in arrivo entro giovedì

Come appena visto, piogge e temporali sono in arrivo nella notte tra domani e giovedì. Maltempo in intensificazione nella giornata di giovedì con acquazzoni e temporali sparsi e residue piogge anche nella giornata di venerdì. Maltempo accompagnato anche da una attenuazione del caldo. Migliora nel weekend ma con ulteriore calo termico.

Meteo su Roma incerto nei prossimi giorni con qualche acquazzone pomeridiano, poi possibile peggioramento da metà settimana con calo termico.