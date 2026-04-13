Meteo domani 14 aprile: circolazione depressionaria sul Mediterraneo con piogge e temporali sull’Italia

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria che si muove sull’Europa occidentale allungandosi sul Mediterraneo, dove è presente un minimo al suol intorno a 1000 hPa proprio sull’Italia. Promontorio anticiclonico intorno a 1025 hPa che si espande verso la Penisola Iberica e campo di alta pressione intorno a 1030 hPa sulla Scandinavia. Una vasta circolazione depressionaria con minimo intorno a 990 hPa è invece presente sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 14 aprile

Al Nord: Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni diffusi specie al Nord-Est. Al pomeriggio ancora instabilità sui settori orientali con fenomeni sparse, precipitazioni anche su Alpi, Liguria e Appennino. In serata e nottata residue precipitazioni sulle regioni di Nord-Est ma in esaurimento, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 aprile

Al Centro: Molte nuvole al mattino su tutte le regioni con piogge sparse su Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali localmente anche intensi, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sui settori adriatici. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio fenomeni in sviluppo sulle zone interne con piogge e temporali sparsi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni ancora su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati da quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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